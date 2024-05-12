Месси — о правилах в МЛС: дела будут плохи

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси выразил недовольство правилами МЛС.

В матче с «Монреаль Импэкт» защитник сфолил против Месси. Согласно новым правилам, если игрок остаётся на газоне более 15 секунд, то судья может попросить травмированного футболиста покинуть поле на две минуты для оказания ему помощи. Из-за этого аргентинцу пришлось пропустить штрафной удар своей команды, а защитник «Монреаля» не получил даже карточки.

«С такими правилами дела будут плохи», — заявил на камеру Месси.

Встреча между командами завершилась со счётом 3:2 в пользу «Интер Майами». На данный момент команда с 27 очками в 13 матчах занимает первое место в турнирной таблице МЛС.

Ранее сообщалось, что Месси прервал 11-матчевую результативную серию.