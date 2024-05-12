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Тен Хаг — о критике в свой адрес: они ничего не понимают в футболе

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал критику в свой адрес со стороны болельщиков команды.
Тен Хаг — о критике в свой адрес: они ничего не понимают в футболе
  • AP
  • © Dave Thompson

«Я вижу комментарии людей… Либо они ничего не понимают в футболе, либо у них нет никаких знаний об управлении командой. Болельщики всегда нас поддерживают», — цитирует тен Хага Daily Mail.

Сегодня «красные дьяволы» сыграют с «Арсеналом» в рамках 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнётся в 18:30 мск. Подопечные тен Хага занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 54 очка.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уволит тен Хага в конце сезона.

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