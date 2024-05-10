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Россиянин Абдулаев выиграл золото на турнире Большого шлема по дзюдо

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Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев выиграл золото турнира Большого шлема в Астане.
Россиянин Абдулаев выиграл золото на турнире Большого шлема по дзюдо
  • РИА Новости

В финале в весовой категории до 60 кг он победил Яна Юнвэя из Тайваня.

Бронза у итальянца Андреа Карлино и казаха Елдоса Сметова.

Серебро в весовой категории до 48 кг завоевала Сабина Гилязова. В финальной схватке она проиграла Галие Тынбаевой из Казахстана.

Соревнования завершатся 12 мая. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Батчаев завоевал бронзу на турнире Большого шлема в Душанбе.

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