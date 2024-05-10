Россиянин Абдулаев выиграл золото на турнире Большого шлема по дзюдо
- РИА Новости
В финале в весовой категории до 60 кг он победил Яна Юнвэя из Тайваня.
Бронза у итальянца Андреа Карлино и казаха Елдоса Сметова.
Серебро в весовой категории до 48 кг завоевала Сабина Гилязова. В финальной схватке она проиграла Галие Тынбаевой из Казахстана.
Соревнования завершатся 12 мая. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что Батчаев завоевал бронзу на турнире Большого шлема в Душанбе.