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Каррагер считает, что Роналду и Месси терпеть не могут друг друга

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Бывший футболист сборной Англии Джейми Каррагер высказался о соперничестве между нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси и форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Каррагер считает, что Роналду и Месси терпеть не могут друг друга
  • Gettyimages.ru

«Держу пари, что пока они играют, они терпеть не могут друг друга. Им приходится затмевать достижения друг друга. Если кто-то из них оформит хет-трик, то второй ответит ему чем-то подобным», — цитирует Каррагера Football365.

В нынешнем сезоне 39-летний Роналду сыграл в 40 матчах команды, забил 41 гол и отдал 12 передач. На счету 36-летнего Месси 11 матчей, 12 мячей и 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что Роналду проводит самый результативный за восемь лет сезон.

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