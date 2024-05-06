Каррагер считает, что Роналду и Месси терпеть не могут друг друга

Бывший футболист сборной Англии Джейми Каррагер высказался о соперничестве между нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси и форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Держу пари, что пока они играют, они терпеть не могут друг друга. Им приходится затмевать достижения друг друга. Если кто-то из них оформит хет-трик, то второй ответит ему чем-то подобным», — цитирует Каррагера Football365.

В нынешнем сезоне 39-летний Роналду сыграл в 40 матчах команды, забил 41 гол и отдал 12 передач. На счету 36-летнего Месси 11 матчей, 12 мячей и 11 ассистов.

Ранее сообщалось, что Роналду проводит самый результативный за восемь лет сезон.