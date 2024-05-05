Гонщик «Формулы-1» Ферстаппен заявил, что не перейдёт в другую команду даже за €150 млн

Нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен высказался о возможном переходе в Mercedes.

«На данный момент моё будущее находится в Red Bull. Даже если бы мне предложили €150 млн, деньги не стали бы для меня решающим фактором при выборе новой команды. Я доволен тем, что уже зарабатываю», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

До этого в СМИ появлялась информация, что исполнительный директор Mercedes Тото Вольфф предлагает пилоту зарплату в €150 млн.

Ферстаппен является трёхкратным чемпионом «Формулы-1» (2021, 2022 и 2023). Гонщик — рекордсмен по количеству побед в одном сезоне (19).

Ранее Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Майами «Формулы-1».