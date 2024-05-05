Тренер велогонщиков Макарова попала в запрещённый список UCI
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«В качестве объяснения UCI прислал мне ссылку на одно из моих интервью, которое они сочли нарушением правил на получение нейтрального статуса», — приводит слова Макаровой «Матч ТВ».
Она отметила, что не станет оспаривать решение UCI.
Попавшие в запрещённый список тренеры и спортсмены не имеют права участвовать в соревнованиях под эгидой организации.
Ранее сообщалось, что UCI разрешил выступать в нейтральном статусе 52 россиянам.