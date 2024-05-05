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Тренер велогонщиков Макарова попала в запрещённый список UCI

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Тренер велогонщиков Татьяна Макарова попала в запрещённый список Международного союза велосипедистов (UCI).
Тренер велогонщиков Макарова попала в запрещённый список UCI
  • Gettyimages.ru
  • © Ryan McVay

«В качестве объяснения UCI прислал мне ссылку на одно из моих интервью, которое они сочли нарушением правил на получение нейтрального статуса», — приводит слова Макаровой «Матч ТВ».

Она отметила, что не станет оспаривать решение UCI.

Попавшие в запрещённый список тренеры и спортсмены не имеют права участвовать в соревнованиях под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что UCI разрешил выступать в нейтральном статусе 52 россиянам.

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