Соболев открыл счёт в матче «Динамо» — «Спартак» в Кубке России

«Спартак» вышел вперёд в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России с «Динамо».

На девятой минуте с передачи Михаила Игнатова счёт открыл Александр Соболев.

Отметим, что несколькими минутами ранее травму получил Срджан Бабич. После борьбы с Нгамалё футболист красно-белых упал на газон и схватился за заднюю поверхность бедра. Ему была оказана медицинская помощь и после его заменили на Павла Маслова.

Счёт в матче, который проходит на «ВТБ Арене», 1:0 в пользу «Спартака».

Ранее Максим Деменко высказался о матче «Спартака» с «Динамо» в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.