Соболев открыл счёт в матче «Динамо» — «Спартак» в Кубке России
- РИА Новости
На девятой минуте с передачи Михаила Игнатова счёт открыл Александр Соболев.
Отметим, что несколькими минутами ранее травму получил Срджан Бабич. После борьбы с Нгамалё футболист красно-белых упал на газон и схватился за заднюю поверхность бедра. Ему была оказана медицинская помощь и после его заменили на Павла Маслова.
Счёт в матче, который проходит на «ВТБ Арене», 1:0 в пользу «Спартака».
Ранее Максим Деменко высказался о матче «Спартака» с «Динамо» в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.