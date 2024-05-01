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Соболев открыл счёт в матче «Динамо» — «Спартак» в Кубке России

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«Спартак» вышел вперёд в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России с «Динамо».
Соболев открыл счёт в матче «Динамо» — «Спартак» в Кубке России
  • РИА Новости

На девятой минуте с передачи Михаила Игнатова счёт открыл Александр Соболев.

Отметим, что несколькими минутами ранее травму получил Срджан Бабич. После борьбы с Нгамалё футболист красно-белых упал на газон и схватился за заднюю поверхность бедра. Ему была оказана медицинская помощь и после его заменили на Павла Маслова.

Счёт в матче, который проходит на «ВТБ Арене», 1:0 в пользу «Спартака».

Ранее Максим Деменко высказался о матче «Спартака» с «Динамо» в рамках второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

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