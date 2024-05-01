Тренеру сборной России по велотреку Макаровой отказали в нейтральном статусе по политическим причинам

Тренер сборной России по велотреку Татьяна Макарова сообщила, что Международный союз велосипедистов (UCI) отклонил её заявку на нейтральный статус.

«Чиновники из UCI сделали это по политическим причинам. Они нашли моё интервью в интернете, которое, по их мнению, не позволяет мне претендовать на нейтральный статус», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Макарова, это грустно, что спорт в очередной раз стал заложником политики.

UCI в мае 2023 года разрешил россиянам и белорусам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Александр Власов получил нейтральный статус от UCI.