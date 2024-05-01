Тренеру сборной России по велотреку Макаровой отказали в нейтральном статусе по политическим причинам
- РИА Новости
«Чиновники из UCI сделали это по политическим причинам. Они нашли моё интервью в интернете, которое, по их мнению, не позволяет мне претендовать на нейтральный статус», — приводит её слова ТАСС.
Как отметила Макарова, это грустно, что спорт в очередной раз стал заложником политики.
UCI в мае 2023 года разрешил россиянам и белорусам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что Александр Власов получил нейтральный статус от UCI.