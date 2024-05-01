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Тренеру сборной России по велотреку Макаровой отказали в нейтральном статусе по политическим причинам

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Тренер сборной России по велотреку Татьяна Макарова сообщила, что Международный союз велосипедистов (UCI) отклонил её заявку на нейтральный статус.
Тренеру сборной России по велотреку Макаровой отказали в нейтральном статусе по политическим причинам
  • РИА Новости

«Чиновники из UCI сделали это по политическим причинам. Они нашли моё интервью в интернете, которое, по их мнению, не позволяет мне претендовать на нейтральный статус», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Макарова, это грустно, что спорт в очередной раз стал заложником политики.

UCI в мае 2023 года разрешил россиянам и белорусам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Александр Власов получил нейтральный статус от UCI.

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