Хачанов: у меня все матчи с Синнером — заруба

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о матче четвёртого круга с итальянцем Янником Синнером.

«Смотрел начало матча Котова с Синнером. Янника все знают, он сейчас в офигенной форме. Но нет ничего невозможного. Да и вообще у меня все матчи с ним — заруба. Буду готовиться», — сказал Хачанов в интервью для YouTube-канала «БОЛЬШЕ!».

Напомним, что россиянин победил итальянца Флавио Коболли со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.

В следующем круге Хачанов сыграет с Синнером, который обыграл россиянина Павла Котова (6:2, 7:5).

Ранее Медведев обыграл Бублика и вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде.