Аршавин заявил, что ему тревожно за «Зенит»
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«Мне очень тревожно за «Зенит». Если «Краснодар» хочет занимать первое место, то нужно обыгрывать «Крылья» и делать огромную заявку на чемпионство», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
Накануне «Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0.
«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстаёт на один балл, но у команды есть одна игра в запасе. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).
Ранее сообщалось, что «Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча сезона в РПЛ.