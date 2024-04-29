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Аршавин заявил, что ему тревожно за «Зенит»

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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на выступления команды в последних турах Российской премьер-лиги (РПЛ).
Аршавин заявил, что ему тревожно за «Зенит»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мне очень тревожно за «Зенит». Если «Краснодар» хочет занимать первое место, то нужно обыгрывать «Крылья» и делать огромную заявку на чемпионство», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Накануне «Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0. 

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстаёт на один балл, но у команды есть одна игра в запасе. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

Ранее сообщалось, что «Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча сезона в РПЛ.

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