Аршавин заявил, что ему тревожно за «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на выступления команды в последних турах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне очень тревожно за «Зенит». Если «Краснодар» хочет занимать первое место, то нужно обыгрывать «Крылья» и делать огромную заявку на чемпионство», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Накануне «Динамо» одержало победу над «Зенитом» в матче 26-го тура РПЛ. Встреча в Москве на стадионе «ВТБ Арена» завершилась со счётом 1:0.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Идущий вторым «Краснодар» отстаёт на один балл, но у команды есть одна игра в запасе. «Динамо» — на третьей позиции (47 очков).

Ранее сообщалось, что «Динамо» впервые в истории выиграло у «Зенита» оба матча сезона в РПЛ.