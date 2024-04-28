Юран покинул пост главного тренера «Пари НН»

«Пари НН» объявил об отставке главного тренера команды Сергея Юрана.

Исполнять обязанности главного тренера будет Антон Хазов, сообщил генеральный директор клуба Давид Мелик‑Гусейнов в Telegram-канале.

Сегодня «Пари НН» уступил «Ахмату» со счётом 1:5 в рамках 26-го тура РПЛ. Для команды это поражение стало шестым подряд в чемпионате России.

Напомним, что Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года. Сейчас команда идёт на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что Вадим Евсеев может возглавить «Пари НН» до конца сезона.