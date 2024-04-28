Галактионов остался недоволен судейством в матче со «Спартаком»
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Мы нормально вошли в игру. Сильянова завалили в первом тайме. Наступ был — такой же момент, как поставили пенальти в матче с «Пари НН». Команда играла динамично, упрекнуть не в чем», — цитирует тренера «Чемпионат».
Встреча в Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершилась со счётом 3:2.
Таким образом, «Спартак» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Локомотив» занимает пятую строчку (41 балл).
Ранее сообщалось, что «Спартак» обыгрывает «Локомотив» после первого тайма благодаря голу Бонгонда с пенальти.