Галактионов остался недоволен судейством в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы нормально вошли в игру. Сильянова завалили в первом тайме. Наступ был — такой же момент, как поставили пенальти в матче с «Пари НН». Команда играла динамично, упрекнуть не в чем», — цитирует тренера «Чемпионат».

Встреча в Москве на стадионе «Лукойл Арена» завершилась со счётом 3:2.

Таким образом, «Спартак» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 42 очка. «Локомотив» занимает пятую строчку (41 балл).

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыгрывает «Локомотив» после первого тайма благодаря голу Бонгонда с пенальти.