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Малышко: мировой биатлон будет деградировать без российских спортсменов

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Российский биатлонист Дмитрий Малышко высказался о деградации мирового биатлона без участия российских спортсменов.
Малышко: мировой биатлон будет деградировать без российских спортсменов
  • РИА Новости

«Россия всегда занимала ключевые позиции и места в первой десятке мирового биатлона. Без сильнейших лидеров спорт несёт какой-то ущерб. Сильнейшие лыжники, биатлонисты соревнуются внутри своей страны. Не думаю, что от того, что мы ушли со спортивной арены мировой, кому-то лучше. Будет, конечно, деградация», — цитирует Мурашко ТАСС.

В сентябре 2023 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.

Ранее Екатерина Юрлова-Перхт ответила на вопрос, скучают ли иностранные спортсмены по россиянам на международных соревнованиях.

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