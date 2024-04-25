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О фигуристе Костомарове будет снят художественный фильм

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Режиссёр Сарик Андреасян рассказал, что снимет художественный фильм о российском фигуристе Романе Костомарове.
О фигуристе Костомарове будет снят художественный фильм
  • РИА Новости

«Для меня и нашей команды большая честь, что именно нам Роман доверил снимать художественное кино о его жизни, творческом пути и преодолении. Уверен, что у нас получится великолепное «чемпионское» кино при непосредственном участии Романа и его близких», — написал Андреасян в своём Telegram-канале.

Он отметил, что, как и вся Россия, следил за ситуацией, в которой оказался олимпийский чемпион, и эта история тронула его до глубины души.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров рассказал, что до сих пор в шоке от последствий перенесённой болезни.

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