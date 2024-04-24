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Врач Проценко — о Костомарове: в его ситуации из ста пациентов выживает только один

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Доктор медицинских наук Денис Проценко высказался об олимпийском чемпионе 2006 года в танцах на льду Романе Костомарове.
Врач Проценко — о Костомарове: в его ситуации из ста пациентов выживает только один
  • РИА Новости

«Рома — очень сильный, мужик с большой буквы «М». Как он это всё достойно переживал в тот период, когда находился у нас, думаю, его стержень во многом его спас. В той критической ситуации, особенно первые 7—12 дней, реально из 100 пациентов выживает только один. А дальше это большая сила воли», — приводит слова Проценко ТАСС.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров рассказал, что до сих пор в шоке от последствий перенесённой болезни.

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