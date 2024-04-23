Авербух: каждый выход Костомарова на лёд — это заслуженные стоячие овации

Хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказался о прогрессе олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Рома, безусловно, герой. Каждый его выход на лёд — это заслуженные стоячие овации. Рома не стоит на месте. Иначе он не был бы Ромой. Он раскатывается, чувствует в себе уверенность», — цитирует Авербуха Sport24.

10 января 2023 года спортсмен с пневмонией попал в реанимацию. Из-за развившегося некроза ему провели ампутации рук и ног.

17 декабря Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лёд и исполнил номер со своей партнёршей по профессиональному спорту Татьяной Навкой.

Ранее Костомаров рассказал, что до сих пор в шоке от последствий перенесённой болезни.