«Монако» без Головина победил «Брест» и вышел на второе место в чемпионате Франции
- AFP
- © FRED TANNEAU
Встреча, проходившая в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле», завершилась со счётом 2:0 в пользу монегасков.
В составе победителей забили Денис Закария (40-я минута) и Такуми Минамино (48-я).
Российский полузащитник Александр Головин не смог принять участие в матче из-за травмы.
Отметим, что в компенсированное ко второму тайму время за неспортивное поведение были удалены сразу два игрока «Монако» — Элисс Бен-Сегир и Стефан Синго.
«Монако» набрал 55 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.
Ранее в «Монако» рассказали о сроках восстановления Головина после травмы.