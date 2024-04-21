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«Монако» без Головина победил «Брест» и вышел на второе место в чемпионате Франции

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«Монако» победил «Брест» в матче 30-го тура чемпионата Франции по футболу.
«Монако» без Головина победил «Брест» и вышел на второе место в чемпионате Франции
  • AFP
  • © FRED TANNEAU

Встреча, проходившая в Бресте на стадионе «Стад Франсис Ле Бле», завершилась со счётом 2:0 в пользу монегасков.

В составе победителей забили Денис Закария (40-я минута) и Такуми Минамино (48-я).

Российский полузащитник Александр Головин не смог принять участие в матче из-за травмы.

Отметим, что в компенсированное ко второму тайму время за неспортивное поведение были удалены сразу два игрока «Монако» — Элисс Бен-Сегир и Стефан Синго.

«Монако» набрал 55 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

Ранее в «Монако» рассказали о сроках восстановления Головина после травмы.

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