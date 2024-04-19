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Медалистов Пекинского полумарафона лишили наград после обвинений в нечестной борьбе

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Победителя и призёров Пекинского полумарафона лишили медалей и призовых после обвинений в нечестной борьбе.

Полумарафон выиграл китаец Хэ Цзе. Кенийских спортсменов Вилли Мнангата и Роберта Кетера, а также Деджене Хайлу Бикила из Эфиопии подозревают в том, что те специально замедлились на финише, чтобы дать китайцу выиграть.

Как сообщает South China Morning Post, Мнангат заявил, что дал победить китайцу, потому что тот его друг, но позже взял слова обратно.

Все причастные к скандалу были дисквалифицированы.

Ранее сообщалось, что российский бегун Ядгаров выиграл Амстердамский полумарафон.

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