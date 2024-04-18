Плющев: в финале Кубка Гагарина нет фаворитов, обе команды способны выиграть

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о фаворитах в финале Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и магнитогорским «Металлургом».

«В таких матчах всё зависит от нюансов — игра вратарей, реализация большинства, поэтому предсказать результат я не берусь. Не знаю, сколько матчей понадобится командам, но то, что будет тяжёлая борьба, — это точно. Для меня здесь нет фаворитов, так как обе команды способны выиграть Кубок Гагарина», — цитирует Плющева Metaratings.ru.

Финальная серия Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и ярославским «Локомотивом» начнётся 18 апреля в Магнитогорске. Начало встречи — в 17:00 мск.

Магнитогорский клуб дважды в своей истории выигрывал Кубок Гагарина, в то время как ярославцы ещё не поднимали над головой заветный трофей.

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