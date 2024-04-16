Сборная России по гандболу может сыграть с Ираном, Китаем и Южной Кореей

Федерация гандбола России планирует организовать товарищеские игры между женской сборной России и национальными командами Ирана, Китая и Южной Кореи.

«Заинтересованы сыграть с Ираном, с Китаем. Я думаю, что летом мы продумаем такие матчи. Ведём переговоры ещё с Южной Кореей», — цитирует председателя высшего совета Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва ТАСС.

По его словам, наиболее вероятно, что эти встречи состоятся в следующем сезоне, поскольку в нынешнем не предусмотрена пауза на матчи сборных.

Напомним, что Европейская федерация гандбола приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что гандболисты ЦСКА впервые стали победителями Кубка России.