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Сборная России по гандболу может сыграть с Ираном, Китаем и Южной Кореей

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Федерация гандбола России планирует организовать товарищеские игры между женской сборной России и национальными командами Ирана, Китая и Южной Кореи.
Сборная России по гандболу может сыграть с Ираном, Китаем и Южной Кореей
  • РИА Новости

«Заинтересованы сыграть с Ираном, с Китаем. Я думаю, что летом мы продумаем такие матчи. Ведём переговоры ещё с Южной Кореей», — цитирует председателя высшего совета Федерации гандбола России Сергея Шишкарёва ТАСС.

По его словам, наиболее вероятно, что эти встречи состоятся в следующем сезоне, поскольку в нынешнем не предусмотрена пауза на матчи сборных.

Напомним, что Европейская федерация гандбола приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Ранее сообщалось, что гандболисты ЦСКА впервые стали победителями Кубка России.

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