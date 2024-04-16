Хачанов объяснил, почему снялся с турнира ATP 500 в Барселоне
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«К сожалению, мне пришлось сняться с турнира ATP 500 в Барселоне из-за небольшой травмы. Надеюсь, я буду готов к турниру в Мадриде. Скоро увидимся на кортах», — написал Хачанов в своих социальных сетях.
16 апреля стало известно, что вместо Хачанова на турнире в Барселоне выступит итальянский теннисист Андреа Вавассори. Спортсмен встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.
Напомним, что на турнире в Монте-Карло (Монако) Хачанов дошёл до четвертьфинала соревнований, где проиграл греку Стефаносу Циципасу.
Ранее Рублёв проиграл Накашиме и вылетел с турнира ATP в Барселоне.