Хачанов объяснил, почему снялся с турнира ATP 500 в Барселоне

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал, почему принял решение сняться с турнира ATP 500 в Барселоне.

«К сожалению, мне пришлось сняться с турнира ATP 500 в Барселоне из-за небольшой травмы. Надеюсь, я буду готов к турниру в Мадриде. Скоро увидимся на кортах», — написал Хачанов в своих социальных сетях.

16 апреля стало известно, что вместо Хачанова на турнире в Барселоне выступит итальянский теннисист Андреа Вавассори. Спортсмен встретится с испанцем Роберто Баутистой-Агутом.

Напомним, что на турнире в Монте-Карло (Монако) Хачанов дошёл до четвертьфинала соревнований, где проиграл греку Стефаносу Циципасу.

Ранее Рублёв проиграл Накашиме и вылетел с турнира ATP в Барселоне.