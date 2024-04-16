«Вашингтон» гарантирует себе выход в плей-офф в случае победы над «Филадельфией»

Стали известны турнирные расклады клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), претендующих на путёвку в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024 от Восточной конференции.

Сразу четыре команды борются за место в плей-офф: «Вашингтон Кэпиталз», «Детройт Ред Уингз», «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Один из этих клубов сможет продолжить сезон в розыгрыше Кубка Стэнли при следующих раскладах:

«Вашингтон» (сыграет с «Филадельфией» в гостях) — победа с любым счётом; поражение в овертайме или по буллитам при условии, что «Детройт» и «Питтсбург» не выиграют.

«Детройт» (сыграет с «Монреалем» в гостях) — победа при условии, что «Вашингтон» уступит «Филадельфии»; одно очко при условии поражения «Вашингтона» в основное время, а «Питтсбурга» в принципе.

«Питтсбург» (сыграет с «Айлендерс» в гостях) — победа и поражения «Вашингтона» и «Детройта»; поражение в овертайме или по буллитам при условии поражений «Вашингтона» и «Детройта» в основное время.

«Филадельфия» (примет «Вашингтон») — победа в основное время и поражения «Детройта» и «Питтсбурга» в основное время.

Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов признан первой звездой матча НХЛ с «Лос-Анджелесом».