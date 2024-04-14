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Тренер Непомнящего: Абасов провёл с Яном лучшую партию на Турнире претендентов

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Тренер российского шахматиста Яна Непомнящего Владимир Поткин считает, что представитель Азербайджана Ниджат Абасов показал свои лучшие качества в восьмом туре Турнира претендентов 2024 года в Торонто (Канада).
Тренер Непомнящего: Абасов провёл с Яном лучшую партию на Турнире претендентов
  • Gettyimages.ru

Россиянин играл белыми фигурами, а встреча завершилась со счётом 1/2:1/2.

«Учитывая ситуацию, Ян прикладывал все силы для того, чтобы выиграть. Надо отдать должное Абасову, он провёл лучшую партию на турнире. Играл очень качественно и отразил угрозы, когда Ян уже собирался проводить атаку. Абасов проявил свои лучшие качества и по праву удержал позицию», — сказал Поткин РИА Новости.

После восьми туров россиянин набрал пять очков и продолжает лидировать в турнире.

Следующим соперником шахматиста станет Алиреза Фируджа из Франции.

Ранее сообщалось, что Непомнящий лидирует на Турнире претендентов после первого круга.

 

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