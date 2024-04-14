Тренер Непомнящего: Абасов провёл с Яном лучшую партию на Турнире претендентов
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Россиянин играл белыми фигурами, а встреча завершилась со счётом 1/2:1/2.
«Учитывая ситуацию, Ян прикладывал все силы для того, чтобы выиграть. Надо отдать должное Абасову, он провёл лучшую партию на турнире. Играл очень качественно и отразил угрозы, когда Ян уже собирался проводить атаку. Абасов проявил свои лучшие качества и по праву удержал позицию», — сказал Поткин РИА Новости.
После восьми туров россиянин набрал пять очков и продолжает лидировать в турнире.
Следующим соперником шахматиста станет Алиреза Фируджа из Франции.
Ранее сообщалось, что Непомнящий лидирует на Турнире претендентов после первого круга.