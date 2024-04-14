Стала известна первая пара плей-офф НХЛ в Западной конференции

«Колорадо Эвеланш» сыграет с «Виннипег Джетс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли в Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Команды стали первой сформировавшейся парой плей-офф.

«Колорадо» и «Виннипег» до этого никогда не встречались в плей-офф. В нынешней регулярке «Джетс» трижды обыграл «Эвеланш». Последний матч между командами завершился со счётом 7:0.

В составе канадского клуба выступает нападающий Владислав Наместников. За «Колорадо» — вратари Александр Георгиев и Иван Просветов, а также форвард Валерий Ничушкин.

Ранее сообщалось, что дубль Кирилла Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Сан-Хосе» в матче НХЛ.