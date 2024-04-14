Лагно и Горячкина сыграли вничью в восьмом раунде Турнира претенденток

Россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина провели восьмую партию на Турнире претенденток — 2024 в Торонто.

Шахматистки сыграли вничью, которая была зафиксирована на 34-м ходу. Лагно играла белыми фигурами, а её соотечественница — чёрными.

Отметим, что для Лагно это седьмая ничья на турнире.

Россиянки находятся в верхней части турнирной таблицы. У Горячкиной пять очков. На счету Лагно 4,5 балла.

В девятом туре Лагно сыграет Хампи Конеру из Индии, а Горячкиной предстоит партия с Анной Музычук с Украины.

Ранее сообщалось, что Горячкина и Лагно не смогли обыграть соперниц в седьмом туре Турнира претенденток.