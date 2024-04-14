Лагно и Горячкина сыграли вничью в восьмом раунде Турнира претенденток
Шахматистки сыграли вничью, которая была зафиксирована на 34-м ходу. Лагно играла белыми фигурами, а её соотечественница — чёрными.
Отметим, что для Лагно это седьмая ничья на турнире.
Россиянки находятся в верхней части турнирной таблицы. У Горячкиной пять очков. На счету Лагно 4,5 балла.
В девятом туре Лагно сыграет Хампи Конеру из Индии, а Горячкиной предстоит партия с Анной Музычук с Украины.
Ранее сообщалось, что Горячкина и Лагно не смогли обыграть соперниц в седьмом туре Турнира претенденток.