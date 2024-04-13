В РПЛ сообщили, что матч между «Оренбургом» и «Пари НН» пройдёт согласно графику

Директор по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антон Фетисов сообщил, что матч 24-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Пари НН» состоится согласно графику.

«РПЛ регулярно в течение последних дней мониторит ситуацию в Оренбурге. Руководством региона не вводится ограничение на проведение массовых мероприятий, включая матч чемпионата», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что, по утверждению властей, стадион, аэропорт и центральные гостиницы находятся за пределами зоны затопления.

Матч «Оренбург» — «Пари НН» запланирован на 14 апреля.

Напомним, что 5 апреля в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал.

Ранее «Крылья Советов» собрали питьевую воду для жителей пострадавшего от наводнения Орска.