Морено — о победе над «Спартаком»: мы пока ничего не сделали, ситуация тяжёлая

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о победе над «Спартаком» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

«Матч был ровный, у обеих команд были возможности забить. Игра тяжёлая, это первые три очка для нас, но мы пока ничего не сделали, ситуация тяжёлая. Будем продолжать работу и набирать очки», — цитирует Морено «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил защитник сочинской команды Яхья Аттийят-аллах (76-я минута).

«Сочи» набрал 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе «Спартака» 35 очков и шестая позиция.

Ранее «Спартак» расстался с техническим директором Эшуортом.