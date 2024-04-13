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Морено — о победе над «Спартаком»: мы пока ничего не сделали, ситуация тяжёлая

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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о победе над «Спартаком» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
Морено — о победе над «Спартаком»: мы пока ничего не сделали, ситуация тяжёлая
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Матч был ровный, у обеих команд были возможности забить. Игра тяжёлая, это первые три очка для нас, но мы пока ничего не сделали, ситуация тяжёлая. Будем продолжать работу и набирать очки», — цитирует Морено «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил защитник сочинской команды Яхья Аттийят-аллах (76-я минута).

«Сочи» набрал 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе «Спартака» 35 очков и шестая позиция.

Ранее «Спартак» расстался с техническим директором Эшуортом.

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