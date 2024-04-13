Салихова: будет эпично, если «Спартак» уволит тренера в его день рождения

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение столичного клуба от «Сочи» в матче 24-го тура РПЛ.

«Если Спартак уволит тренера в его день рождения — будет очень эпично. Одно могу сказать: «Спартак» — дано не каждому!» Полная несостоятельность нового руководства при огромных финансовых тратах на всё», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «Фишт» завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч забил защитник сочинской команды Яхья Аттийят-аллах (76-я минута).

«Сочи» набрал 18 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе «Спартака» 35 очков и шестая позиция.

Ранее «Спартак» расстался с техническим директором Эшуортом.