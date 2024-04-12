Алексей Березуцкий рассказал, как Вагнер Лав играл пьяным за ЦСКА с «Ростовом»

Экс-защитник ЦСКА Алексей Березуцкий вспомнил, как нападающий Вагнер Лав сыграл в алкогольном состоянии в матче с «Ростовом».

«У Вагнера была такая история, когда он был реально нетрезв. Он даже подошёл к тренеру, по-моему, это Леонид Викторович был, и говорит: «Я не буду играть. Я не могу, я не в состоянии». Он вышел, по-моему, c «Ростовом» была игра, один с правой забил, второй — с левой, и говорит: «Всё, тренер, меняй меня», — рассказал Березуцкий в YouTube-шоу «Это футбол, брат».

Лав выступал за армейцев с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок России и четырежды — Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.

Ранее защитник московского ЦСКА Виллиан Роша набил татуировку с изображением Кубка России.