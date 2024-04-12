RT в Telegram
Подпишись

Алексей Березуцкий рассказал, как Вагнер Лав играл пьяным за ЦСКА с «Ростовом»

Короткая ссылка
Экс-защитник ЦСКА Алексей Березуцкий вспомнил, как нападающий Вагнер Лав сыграл в алкогольном состоянии в матче с «Ростовом».
Алексей Березуцкий рассказал, как Вагнер Лав играл пьяным за ЦСКА с «Ростовом»
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«У Вагнера была такая история, когда он был реально нетрезв. Он даже подошёл к тренеру, по-моему, это Леонид Викторович был, и говорит: «Я не буду играть. Я не могу, я не в состоянии». Он вышел, по-моему, c «Ростовом» была игра, один с правой забил, второй — с левой, и говорит: «Всё, тренер, меняй меня», — рассказал Березуцкий в YouTube-шоу «Это футбол, брат».

Лав выступал за армейцев с 2004 по 2012 год, а также в 2013-м. В составе красно-синих он трижды выиграл чемпионат России, шесть раз — Кубок России и четырежды — Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка УЕФА сезона-2004/05.

Ранее защитник московского ЦСКА Виллиан Роша набил татуировку с изображением Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить