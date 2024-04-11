Mattino: Осимхен подпишет контракт с ПСЖ на четыре года с зарплатой €13 млн

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

По информации ll Mattino, парижский клуб готов выплатить за игрока отступные в размере €120 млн. Отмечается, что футболисту предложен контракт на четыре года с зарплатой €13 млн в год.

В нынешнем сезоне Осимхен сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. Его соглашение с «Наполи» действует до 2026 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ интересен полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.