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Mattino: Осимхен подпишет контракт с ПСЖ на четыре года с зарплатой €13 млн

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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».
Mattino: Осимхен подпишет контракт с ПСЖ на четыре года с зарплатой €13 млн
  • Gettyimages.ru

По информации ll Mattino, парижский клуб готов выплатить за игрока отступные в размере €120 млн. Отмечается, что футболисту предложен контракт на четыре года с зарплатой €13 млн в год.

В нынешнем сезоне Осимхен сыграл в 26 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. Его соглашение с «Наполи» действует до 2026 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ интересен полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия.

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