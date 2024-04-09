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ИГ угрожает устроить теракты на четвертьфинальных матчах ЛЧ

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Террористическая группировка «Исламское государство»* угрожает устроить теракты во время четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов УЕФА.
ИГ угрожает устроить теракты на четвертьфинальных матчах ЛЧ
  • Gettyimages.ru
  • © Hendrik Deckers

Медиацентр организации опубликовал изображение человека с автоматом, фразой «Убить всех» и названиями четырёх стадионов, на которых пройдут первые матчи 1/4 финала.

В четвертьфинале турнира сыграют пары: «Реал» — «Манчестер Сити», «Арсенал» — «Бавария», «Атлетико» — «Боруссия» и ПСЖ — «Барселона».

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес поставил сложную задачу для игроков «Реала» в матче с «Ман Сити».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 29.12.2014.

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