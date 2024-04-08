«Чемпионат»: в случае увольнения Абаскаля «Спартак» назначит Янсена

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может покинуть клуб.

Как сообщает «Чемпионат», новым главным тренером «Спартака» с большой долей вероятности станет нидерландский специалист Паскаль Янсен.

Накануне «Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ со счётом 2:1. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Напомним, что Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение об увольнении Абаскаля.