«Чемпионат»: в случае увольнения Абаскаля «Спартак» назначит Янсена
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
Как сообщает «Чемпионат», новым главным тренером «Спартака» с большой долей вероятности станет нидерландский специалист Паскаль Янсен.
Накануне «Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ со счётом 2:1. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Напомним, что Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года.
Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение об увольнении Абаскаля.