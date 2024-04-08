Мостовой: у Абаскаля даже походка нефутбольная

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.

«У него даже походка нефутбольная. Он уже просто смеётся над людьми в России, особенно над теми, кто футболу всю жизнь отдал. Вот в чём беда! Слышал его слова и про ворота, и про бога — это просто смех», — цитирует Мостового Sport24.

Накануне «Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ со счётом 2:1. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Напомним, что Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение об увольнении Абаскаля.