Мостовой: у Абаскаля даже походка нефутбольная
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«У него даже походка нефутбольная. Он уже просто смеётся над людьми в России, особенно над теми, кто футболу всю жизнь отдал. Вот в чём беда! Слышал его слова и про ворота, и про бога — это просто смех», — цитирует Мостового Sport24.
Накануне «Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ со счётом 2:1. Красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
Напомним, что Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года.
Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение об увольнении Абаскаля.