Черчесов отказывается от работы за рубежом, чтобы приносить пользу России
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«Из зарубежных клубов поступают звонки: «Надо пообщаться, надо прилететь». Но хочется в это неспокойное время не где-то работать, а у себя в стране. И быть полезным своей стране», — сказал тренер «Матч ТВ».
Летом 2023 года россиянин покинул венгерский «Ференцварош». С 2016-го по 2021-й Черчесов возглавлял сборную России.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время Черчесову поступит предложение из Азербайджана.