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Черчесов отказывается от работы за рубежом, чтобы приносить пользу России

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о предложениях, которые ему поступают.
Черчесов отказывается от работы за рубежом, чтобы приносить пользу России
  • Gettyimages.ru
  • © Laszlo Szirtesi

«Из зарубежных клубов поступают звонки: «Надо пообщаться, надо прилететь». Но хочется в это неспокойное время не где-то работать, а у себя в стране. И быть полезным своей стране», — сказал тренер «Матч ТВ».

Летом 2023 года россиянин покинул венгерский «Ференцварош». С 2016-го по 2021-й Черчесов возглавлял сборную России.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Черчесову поступит предложение из Азербайджана.

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