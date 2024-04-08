Черчесов отказывается от работы за рубежом, чтобы приносить пользу России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о предложениях, которые ему поступают.

«Из зарубежных клубов поступают звонки: «Надо пообщаться, надо прилететь». Но хочется в это неспокойное время не где-то работать, а у себя в стране. И быть полезным своей стране», — сказал тренер «Матч ТВ».

Летом 2023 года россиянин покинул венгерский «Ференцварош». С 2016-го по 2021-й Черчесов возглавлял сборную России.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Черчесову поступит предложение из Азербайджана.