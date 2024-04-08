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Экологи считают, что Сена не пригодна для проведения соревнований по плаванию на ОИ

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Французская экологическая НКО Surfrider Europe считает, что Сена не пригодна для проведения соревнований по плаванию на Олимпиаде.
Экологи считают, что Сена не пригодна для проведения соревнований по плаванию на ОИ
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Не можем согласиться с проведением соревнований по плаванию в Сене ввиду её сегодняшнего состояния. Мы считаем абсолютно недопустимым рисковать здоровьем участников», — говорится в заявлении.

В организации отметили, что ни одна из взятых в сентябре 2023 года проб не соответствует европейским нормам в отношении качества воды.

Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды.

Напомним, что в августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию на Сене из-за сомнений в качестве воды.

Ранее Макрон подтвердил, что готов искупаться в Сене во время Олимпиады.

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