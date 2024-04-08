Экологи считают, что Сена не пригодна для проведения соревнований по плаванию на ОИ

Французская экологическая НКО Surfrider Europe считает, что Сена не пригодна для проведения соревнований по плаванию на Олимпиаде.

«Не можем согласиться с проведением соревнований по плаванию в Сене ввиду её сегодняшнего состояния. Мы считаем абсолютно недопустимым рисковать здоровьем участников», — говорится в заявлении.

В организации отметили, что ни одна из взятых в сентябре 2023 года проб не соответствует европейским нормам в отношении качества воды.

Купание в Сене было запрещено в 1923 году из-за ухудшающегося качества воды.

Напомним, что в августе 2023 года были отменены тестовые соревнования по плаванию на Сене из-за сомнений в качестве воды.

Ранее Макрон подтвердил, что готов искупаться в Сене во время Олимпиады.