Личка: ближайшие матчи покажут, убила ли нас игра со «Спартаком» в ментальном плане

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о состоянии команды после двух поражений в РПЛ.

«Со «Спартаком» у команды не было психологических проблем. Мы провели хорошую игру. В ближайших играх мы должны показать свою ментальность. Эти матчи покажут, убила ли эта игра нас в ментальном плане», — приводит слова Лички Metaratings.

«Динамо» уступило «Ростову» со счётом 1:4 и «Спартаку» со счётом 1:2.

На счету команды 38 очков и третья позиция в турнирной таблице.

Ранее Марцел Личка прокомментировал поражение от «Спартака» в матче 23-го тура чемпионата России.