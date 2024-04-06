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«Коламбус» выпустил коллекцию матрёшек с изображением российских игроков

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«Коламбус Блю Джекетс» выпустил коллекцию матрёшек с изображением российских хоккеистов.
«Коламбус» выпустил коллекцию матрёшек с изображением российских игроков
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте команды, на матрёшках изображены Кирилл Марченко, Иван Проворов, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов. Матрёшки получат первые 10 тыс. болельщиков.

«Коламбус» с 62 очками располагается на восьмой строчке в Столичном дивизионе. Команда лишилась шансов на выход в плей-офф в текущем сезоне.

Ранее сайт ESPN опубликовал свой список главных претендентов на награду «Харт Трофи» по итогам сезона Национальной хоккейной лиги — 2023/24.

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