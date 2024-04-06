«Коламбус» выпустил коллекцию матрёшек с изображением российских игроков

«Коламбус Блю Джекетс» выпустил коллекцию матрёшек с изображением российских хоккеистов.

Как сообщается на сайте команды, на матрёшках изображены Кирилл Марченко, Иван Проворов, Дмитрий Воронков и Егор Чинахов. Матрёшки получат первые 10 тыс. болельщиков.

«Коламбус» с 62 очками располагается на восьмой строчке в Столичном дивизионе. Команда лишилась шансов на выход в плей-офф в текущем сезоне.

Ранее сайт ESPN опубликовал свой список главных претендентов на награду «Харт Трофи» по итогам сезона Национальной хоккейной лиги — 2023/24.