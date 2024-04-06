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Россияне завоевали 36 медалей на завершившемся Кубке мира по самбо в Ереване

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Российские самбисты завоевали 36 медалей на завершившемся в Ереване Кубке мира по самбо.

В турнире приняли участие 172 спортсмена из 14 стран, которые состязались в 26 весовых категориях. 

В командном зачёте победили представители России, завоевавшие 17 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей.

«В первую очередь хочу поблагодарить Федерацию самбо Армении за традиционно высокий уровень проведения соревнований и поздравить с успешным выступлением спортсменов национальной сборной, завоевавших 14 медалей различного достоинства», — отметил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

Турнир проходил в столице Армении 4—5 апреля.

Ранее российский самбист Токарев победил украинца Воропаева в финале Кубка мира.



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