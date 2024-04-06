Россияне завоевали 36 медалей на завершившемся Кубке мира по самбо в Ереване
В турнире приняли участие 172 спортсмена из 14 стран, которые состязались в 26 весовых категориях.
В командном зачёте победили представители России, завоевавшие 17 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей.
«В первую очередь хочу поблагодарить Федерацию самбо Армении за традиционно высокий уровень проведения соревнований и поздравить с успешным выступлением спортсменов национальной сборной, завоевавших 14 медалей различного достоинства», — отметил президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.
Турнир проходил в столице Армении 4—5 апреля.
Ранее российский самбист Токарев победил украинца Воропаева в финале Кубка мира.