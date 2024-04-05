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Мазепин: верю, что моё возвращение в «Формулу-1» возможно

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Российский пилот Никита Мазепин высказался о своём возвращении в «Формулу-1».
Мазепин: верю, что моё возвращение в «Формулу-1» возможно
  • AFP
  • © PEDRO PARDO

«Конечно, после решения суда шансы резко возросли. Туда сложно попасть, а вернуться ещё сложнее. Но, когда мы только начали судиться, в успех практически никто не верил. Поэтому, как бы сейчас абсурдно и смешно ни звучало, я верю, что моё возвращение в «Формулу-1» возможно», — цитирует Мазепина РБК.

20 марта суд ЕС постановил исключить экс-пилота «Формулы-1» Мазепина из списка санкций.

Россиянин выступал за команду Haas с 2021 по 2022 год. Американская команда расторгла контракт с 24-летним гонщиком из-за ситуации на Украине.

Ранее Мазепин прокомментировал решение Суда Евросоюза исключить его из санкционных списков.

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