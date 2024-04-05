Хет-трик Палмера позволил «Челси» вырвать победу у МЮ в матче АПЛ

«Челси» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 4:3.

До 34-й минуты гости уступали со счётом 0:2, затем дубль Алехандро Гарначо и гол Бруну Фернандеша ненадолго вывели команду вперёд.

Коул Палмер оформил хет-трик в матче, ещё один гол на счету Конора Галлахера.

Таким образом, МЮ занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 очков. «Челси» — на десятой позиции (43 очка).

Ранее сообщалось, что несколько игроков «Челси» попросили руководство уволить Почеттино.