Жулин: Бах — гнилой человек и абсолютный русофоб

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на интервью главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха пранкерам Вовану и Лексусу.

«Томас Бах является гнилым человеком. Он подвержен американскому влиянию. Он абсолютный русофоб», — цитирует Жулина «Газета.Ru».

Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. Спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связаны с военными ведомствами.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Бах в разговоре с пранкерами заявил, что просил украинцев следить за россиянами.