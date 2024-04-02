Пузанов — о третьем месте: никогда не сдавайтесь и правильно тренируйтесь

Дмитрий Пузанов высказался о завоевании бронзы в финале спринта на седьмом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

«Хочу сказать всем спортсменам: самое главное — никогда не сдаваться и правильно тренироваться. Надо слушаться тренера и быть с ним в хороших отношениях, не перечить ему. Если это всё будет соблюдено, то результат будет вполне ожидаем. Самое главное — много трудиться и стараться», — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Сергей Ардашев одержал победу в финале спринта.

На второй позиции финишировал Иван Горбунов с отставанием 0,4 секунды. Тройку лучших замкнул Пузанов (+0,8).

Ранее сообщалось, что Александр Большунов впервые в сезоне не вышел в финал спринта на КР в Кировске.