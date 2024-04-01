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Данни: Роналду внутри команды чем-то похож на Дзюбу

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Бывший футболист «Зенита» Мигел Данни рассказал, на кого похож нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду внутри команды.
Данни: Роналду внутри команды чем-то похож на Дзюбу
  • РИА Новости

«Складывается впечатление, что Роналду — эгоист, внутри команды он другой? Совершенно другой. Он чем-то похож на Дзюбу. Тоже всегда улыбается, разговаривает, со всеми шутит», — заявил Данни на YouTube-канале Владимира Колоса.

39-летний Роналду выступает за «Аль-Наср» с декабря 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл 32 матча во всех турнирах, забил 32 мяча и отдал 11 передач.

Ранее сообщалось, что Роналду отреагировал на свой хет-трик в матче с «Аль-Таи».

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