Смородская: Абаскаль — наглый манипулятор, который ничего не умеет

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением относительно работы испанского наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, который заявил, что при выборе стартового состава ему помогает бог.

«Нормальный человек не будет нести такую ересь. Это бред. Абаскаль — наглый манипулятор, который ничего не умеет. Он хочет только получать зарплату», — сказала Смородская «РБ Спорту».

Она отметила, что у специалиста не получается поладить с футболистами и построить рисунок игры, который будет давать результат.

Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в рамках 22-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 0:0.

В активе «Спартака» 32 очка и пятая позиция в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не забил ни одного мяча в трёх турах после возобновления РПЛ.