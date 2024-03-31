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Смородская: Абаскаль — наглый манипулятор, который ничего не умеет

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Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением относительно работы испанского наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, который заявил, что при выборе стартового состава ему помогает бог.
Смородская: Абаскаль — наглый манипулятор, который ничего не умеет
  • Gettyimages.ru

«Нормальный человек не будет нести такую ересь. Это бред. Абаскаль — наглый манипулятор, который ничего не умеет. Он хочет только получать зарплату», — сказала Смородская «РБ Спорту».

Она отметила, что у специалиста не получается поладить с футболистами и построить рисунок игры, который будет давать результат.

Накануне «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в рамках 22-го тура РПЛ. Игра завершилась со счётом 0:0.

В активе «Спартака» 32 очка и пятая позиция в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не забил ни одного мяча в трёх турах после возобновления РПЛ.

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