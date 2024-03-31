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Сливко: была в шоке от выступления Гараничева

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Биатлонистка Виктория Сливко поделилась впечатлением от выступления Евгения Гараничева в мужской эстафете на чемпионате России, в которой команда Тюменской области заняла первое место.
Сливко: была в шоке от выступления Гараничева
  • РИА Новости

«Думаю, что он расслабился и получает удовольствие от каждой гонки и каждого метра дистанции. Он великолепно справился и выступил как никогда, я в шоке», — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

По её словам, перед началом гонок Гараничев позволял себе шутить, однако когда дело дошло до стартов, он продемонстрировал всю серьёзность намерений. 

Сливко добавила, что желает членам тюменской команды быть столь же спокойными и титулованными спортсменами.

Ранее сообщалось, что Гараничева на финише эстафеты встретили с тортом и шампанским.

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