Гараничев — о победе в эстафете: я хорошо хлопнул дверью

Тюменская область одержала победу в мужской эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

На заключительном этапе команды бежал Евгений Гараничев, который объявил о завершении карьеры.

«Я хорошо так хлопнул дверью. Спасибо моим хейтерам, которые постоянно меня гнобили. Только могу сказать им огромное спасибо», — цитирует Гараничева «Матч ТВ».

Он добавил, что не смог выпить шампанское на финише, поэтому брызги попали ему в глаза.

«Грандиозные проводы! На разминке, на пристрелке у меня даже слезы на глаза наворачивались, когда я шёл мимо трибун», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Гараничева на финише эстафеты встретили с тортом и шампанским.