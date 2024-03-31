Анастасия Шевченко — о бронзе на ЧР: чем жёстче горят мосты, тем ярче впереди свет

Анастасия Шевченко прокомментировала бронзу в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

«Вчера был тяжёлый день для нашей команды. Чем жёстче горят мосты, тем ярче впереди свет. Когда я уходила третьей со стрельбы, я понимала, что никому не отдам его. Наша команда доказала, что мы здесь — и можем бороться», — сказала она в эфире «Матч ТВ».

Наталия Шевченко одержала победу в масс-старте на чемпионате России.

На второй позиции финишировала Ирина Казакевич с отставанием 26,4. Третья — Шевченко (+32,3).

Ранее Наталия Шевченко прокомментировала победу в масс-старте на ЧР по биатлону в Тюмени.