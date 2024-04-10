Горячкина сыграла вничью с Хампи на Турнире претенденток ФИДЕ в Торонто

Александра Горячкина чёрными фигурами сыграла вничью с Конеру Хампи в 5-м туре Турнира претенденток в Торонто.

Российская шахматистка согласилась принять королевский гамбит, предложенный соперницей в дебюте, после чего провела почти безупречную партию. До первого контроля времени она совершила 99,3% точных ходов и к эндшпилю получила небольшой перевес. Но найти ход, который мог бы привести к началу выигрышной комбинации не смогла, предпочтя защитить пешку, а не развить атаку.

В результате после пятого тура китаянка Тань Чжунъи сохранила лидерство (3,5 очка), Горячкина (3,0) и Лагно (2,5) располагаются на второй и третьей строчках.

Ранее сообщалось, что Горячкина сыграла вничью с Вайшали в четвёртом туре Турнира претенденток ФИДЕ.