Синнер: Медведев сделал меня лучше как игрока

Итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что россиянин Даниил Медведев сделал его лучше как игрока.

«Безусловно, он сделал меня лучше как игрока. Например, в Пекине, я начал играть серв-энд-воллей. Потом в Вене попробовал то же самое, но уже не сработало. Поэтому в Майами я должен был быть очень внимателен к деталям, но такие соперники делают тебя лучше. Иногда не так важна статистика личных встреч — важно то, как ты воспринимаешь поражения», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер победил Медведева в полуфинале «Мастерса» в Майами. Игра завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Ранее сообщалось, что Медведев пятый раз подряд проиграл Синнеру.