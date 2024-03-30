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Синнер: Медведев сделал меня лучше как игрока

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Итальянский теннисист Янник Синнер заявил, что россиянин Даниил Медведев сделал его лучше как игрока.
Синнер: Медведев сделал меня лучше как игрока
  • Gettyimages.ru

«Безусловно, он сделал меня лучше как игрока. Например, в Пекине, я начал играть серв-энд-воллей. Потом в Вене попробовал то же самое, но уже не сработало. Поэтому в Майами я должен был быть очень внимателен к деталям, но такие соперники делают тебя лучше. Иногда не так важна статистика личных встреч — важно то, как ты воспринимаешь поражения», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер победил Медведева в полуфинале «Мастерса» в Майами. Игра завершилась со счётом 6:1, 6:2.

Ранее сообщалось, что Медведев пятый раз подряд проиграл Синнеру.

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