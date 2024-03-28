Sport.es: будущее Хави окончательно определится в конце апреля

Руководство «Барселоны» запланировало встречу с главным тренером команды Хави в конце апреля после матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Эль-Классико с «Реалом».

По информации Sport.es, если клуб пройдёт в полуфинал европейского турнира и сохранит шансы на победу в Примере, то боссы намерены уговорить Хави остаться на своём посту.

Напомним, что специалист объявил об уходе из клуба в конце сезона. 44-летний испанец возглавил команду в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Ньюкасл» заинтересованы в услугах покидающего «Барселону» Хави.