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Sport.es: будущее Хави окончательно определится в конце апреля

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Руководство «Барселоны» запланировало встречу с главным тренером команды Хави в конце апреля после матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА и Эль-Классико с «Реалом».
Sport.es: будущее Хави окончательно определится в конце апреля
  • AP
  • © Lalo R. Villar

По информации Sport.es, если клуб пройдёт в полуфинал европейского турнира и сохранит шансы на победу в Примере, то боссы намерены уговорить Хави остаться на своём посту.

Напомним, что специалист объявил об уходе из клуба в конце сезона. 44-летний испанец возглавил команду в 2021 году. Вместе с «Барселоной» он стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Ньюкасл» заинтересованы в услугах покидающего «Барселону» Хави. 

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